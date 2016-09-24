Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Генгам
Бастия - Генгам: обзор матча 24 сентября 2016
Бастия
24.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Генгам
76'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Генгам
Замена
Ф. Маранж
️️️️
А. Сен-Максимен
89'
85'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Л. Бляс
81'
Замена
Я. Салибу
️️️️
Л. До
Вторая желтая
Э. Кривелли
79'
78'
Желтая карточка
Ж. Сорбон
Желтая карточка
Э. Кривелли
77'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кривелли
Пас отдал
Л. Кулибали
76'
Замена
Л. Нангис
️️️️
Г. Данич
72'
Замена
Тьеви
️️️️
С. Диалло
66'
58'
Замена
Д. Икоко
️️️️
С. Прива
38'
Вторая желтая
Маршал
29'
Желтая карточка
Маршал
Желтая карточка
Г. Данич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
2
Садио Диалло
АП
29
Жиль Сиони
ПП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
8
Люка До
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
41
Аксель Нгандо
ЦП
23
Тьеви
ПВ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
32
Джордан Икоко
ПЗ
29
Жереми Ливолан
ЛВ
32
Алексис Мане
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Лека
19
Бенгтссон
14
Пейберне
5
Скиллачи
18
Каюзак
28
Данич
2
Кулибали
29
Сиони
2
Диалло
27
Кривелли
10
Сен-Максимен
3-3-2-2
1
Юнссон
5
Ангуа
29
Кербра
15
Сорбон
5
Санко
8
До
21
Маршал
97
Коко
10
Бляс
11
Прива
7
Бриан
10
Сен-Максимен
28
Маранж
28
Маранж
10
Сен-Максимен
2
Диалло
23
Тьеви
23
Тьеви
2
Диалло
28
Данич
7
Нангис
7
Нангис
28
Данич
11
Прива
32
Икоко
32
Икоко
11
Прива
10
Бляс
14
де Паув
14
де Паув
10
Бляс
8
До
93
Салибу
93
Салибу
8
До
Остались в запасе
Бастия
Генгам
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
32
Алексис Мане
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
Остались в запасе
32
Алексис Мане
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
Статистика матча Бастия - Генгам
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Арман Цесари
Новости команд
Все
Бастия
Генгам
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+