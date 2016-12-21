Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Марсель
Бастия - Марсель: обзор матча 21 декабря 2016
Бастия
21.12.2016, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
83'
А. Джику
8'
Б. Гомис
90+1'
К. Н'Жи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Марсель
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
К. Н'Жи
89'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Ф. Распентино
️️️️
А. Сен-Максимен
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Джику
Пас отдал
А. Сен-Максимен
83'
79'
Замена
Л. Диарра
️️️️
М. Лопес
77'
Желтая карточка
М. Лопес
75'
Желтая карточка
В. Ванкер
Замена
Л. Нангис
️️️️
Тьеви
72'
63'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
Ж. Сиони
61'
30'
Желтая карточка
Б. Гомис
Замена
А. Джику
️️️️
С. Диалло
26'
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Р. Кабелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
23
Тьеви
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
2-4-1-2
16
Лека
28
Маранж
14
Пейберне
2
Кулибали
12
Кейта
41
Нгандо
29
Сиони
23
Тьеви
2
Диалло
10
Сен-Максимен
4-3-2-1
16
Пеле
2
Сакаи
16
Фанни
6
Роланду
4
Рекик
20
Лопес
21
Ванкер
99
Ангисса
10
Товен
5
Кабелла
18
Гомис
2
Диалло
4
Джику
4
Джику
2
Диалло
23
Тьеви
7
Нангис
7
Нангис
23
Тьеви
10
Сен-Максимен
9
Распентино
9
Распентино
10
Сен-Максимен
5
Кабелла
9
Н'Жи
9
Н'Жи
5
Кабелла
18
Гомис
70
Сарр
70
Сарр
18
Гомис
20
Лопес
19
Диарра
19
Диарра
20
Лопес
Остались в запасе
Бастия
Марсель
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
1
Томас Винсенсини
ВР
24
Лис Хури
ЦП
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
1
Томас Винсенсини
ВР
24
Лис Хури
ЦП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Бастия - Марсель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Арман Цесари
Новости команд
Все
Бастия
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+