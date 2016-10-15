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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Анжер
Бастия - Анжер: обзор матча 15 октября 2016
Бастия
15.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
Анжер
45'
Тьеви
26'
Ф. Дьедиу
56'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Анжер
86'
Замена
Ф. Доре
️️️️
Т. Мангани
Желтая карточка
Я. Каюзак
79'
76'
Замена
Н. Пепе
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
Д. Кабрал
️️️️
Л. Нангис
76'
Замена
А. Нгандо
️️️️
Л. Кулибали
76'
63'
Замена
Ж. Суну
️️️️
П. Капелле
Желтая карточка
Ж. Сиони
60'
Замена
С. Диалло
️️️️
Г. Данич
57'
56'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
К. Токо Экамби
ГОЛ! 1:1!
Тьеви
Пас отдал
Л. Нангис
45'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Ш. Ндойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
АП
29
Жиль Сиони
ПП
23
Тьеви
ПВ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
34
Фоде Камара
ЦЗ
35
Лука Трики
ЦЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Лека
19
Бенгтссон
5
Скиллачи
14
Пейберне
18
Каюзак
28
Данич
2
Кулибали
29
Сиони
10
Сен-Максимен
23
Тьеви
7
Нангис
4-1-3-2
1
Мишель
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
21
Эндрю
7
Сантамария
17
Ндойе
6
Мангани
15
Капелле
18
Дьедиу
9
Экамби
7
Нангис
26
Кабрал
26
Кабрал
7
Нангис
2
Кулибали
41
Нгандо
41
Нгандо
2
Кулибали
28
Данич
2
Диалло
2
Диалло
28
Данич
15
Капелле
91
Суну
91
Суну
15
Капелле
9
Экамби
19
Пепе
19
Пепе
9
Экамби
6
Мангани
27
Доре
27
Доре
6
Мангани
Остались в запасе
Бастия
Анжер
34
Фоде Камара
ЦЗ
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
35
Лука Трики
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
34
Фоде Камара
ЦЗ
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
35
Лука Трики
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Бастия - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Арман Цесари
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