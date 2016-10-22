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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Бастия
Лилль - Бастия: обзор матча 22 октября 2016
Лилль
22.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 1
Завершен
Бастия
52'
С. Корчиа
57'
Эдер
71'
С. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Бастия
Желтая карточка
Ф. Берья
90'
+3
Замена
Ж. Пальмери
️️️️
Н. Слити
88'
Желтая карточка
Эдер
87'
Замена
М. Терье
️️️️
И. Биссума
84'
Желтая карточка
Р. Сивелли
76'
71'
ГОЛ! 2:1!
С. Диалло
Пас отдал
А. Сен-Максимен
64'
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
60'
Замена
М. Мостефа-Сбаа
️️️️
Л. Кулибали
59'
Замена
Г. Данич
️️️️
Л. Нангис
ГОЛ! 2:0!
Эдер
57'
ГОЛ! 1:0!
С. Корчиа
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
24
Рио Мавуба
ПП
23
Наим Слити
ЛФ
24
Эдер
ЦФ
28
Ив Биссума
РФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
2
Садио Диалло
АП
29
Жиль Сиони
ПП
23
Тьеви
ПВ
7
Ленни Нангис
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Бастия
30
Поль Шарруо
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
12
Абдулайе Кейта
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
4-1-2-3
1
Эньяма
2
Сивелли
18
Берья
5
Сумаоро
14
Корчиа
10
Амаду
13
Санкаре
24
Мавуба
23
Слити
24
Эдер
28
Биссума
3-1-2-2-2
16
Лека
5
Скиллачи
14
Пейберне
19
Бенгтссон
18
Каюзак
29
Сиони
2
Кулибали
23
Тьеви
2
Диалло
10
Сен-Максимен
7
Нангис
28
Биссума
11
Терье
11
Терье
28
Биссума
23
Слити
20
Пальмери
20
Пальмери
23
Слити
2
Кулибали
14
Мостефа-Сбаа
14
Мостефа-Сбаа
2
Кулибали
7
Нангис
28
Данич
28
Данич
7
Нангис
Остались в запасе
Лилль
Бастия
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
30
Поль Шарруо
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
12
Абдулайе Кейта
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Остались в запасе
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
30
Поль Шарруо
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
12
Абдулайе Кейта
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лилль - Бастия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Пьер Моруа
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