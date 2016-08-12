Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - ПСЖ
Бастия - ПСЖ: обзор матча 12 августа 2016
Бастия
12.08.2016, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
74'
Л. Курзава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - ПСЖ
90'
+3
Желтая карточка
Л. Курзава
Желтая карточка
Ж. Лека
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Б. Матюиди
Замена
Тьеви
️️️️
Э. Кривелли
81'
75'
Замена
М. Верратти
️️️️
Т. Мотта
75'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Х. Пасторе
74'
ГОЛ! 0:1!
Л. Курзава
Желтая карточка
С. Скиллачи
70'
65'
Замена
Хесе
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
Г. Данич
️️️️
И. Диалло
58'
35'
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
Я. Каюзак
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
8
Тиаго Мотта
ПП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бастия
30
Поль Шарруо
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
23
Тьеви
ПВ
7
Ленни Нангис
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
3-3-1-2
14
Мостефа-Сбаа
5
Скиллачи
4
Джику
14
Пейберне
28
Маранж
18
Каюзак
5
Диалло
2
Кулибали
27
Кривелли
10
Сен-Максимен
4-2-3-1
1
Трапп
92
Орье
3
Кимпембе
4
Луис
3
Курзава
8
Мотта
12
Рабьо
11
Ди Мария
8
Бен Арфа
15
Пасторе
7
Моура
5
Диалло
28
Данич
28
Данич
5
Диалло
27
Кривелли
23
Тьеви
23
Тьеви
27
Кривелли
8
Мотта
6
Верратти
6
Верратти
8
Мотта
15
Пасторе
8
Матюиди
8
Матюиди
15
Пасторе
8
Бен Арфа
10
Хесе
10
Хесе
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Бастия
ПСЖ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
30
Поль Шарруо
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЦФ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
30
Поль Шарруо
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Остались в запасе
93
Нанитамо Иконе
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бастия - ПСЖ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Арман Цесари
Новости команд
Все
Бастия
ПСЖ
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
Экс-футболист РПЛ признан человеком года по версии GQ
10:35
4
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
16
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
4
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
6
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+