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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Бордо
Бастия - Бордо: обзор матча 30 ноября 2016
Бастия
30.11.2016, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
49'
Тьеви
78'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Бордо
Замена
А. Эль-Каутари
️️️️
А. Сен-Максимен
84'
83'
Желтая карточка
А. Унас
Красная карточка
Ф. Маранж
82'
81'
Желтая карточка
Ж. Менез
Желтая карточка
Ж. Лека
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
И. Телин
Замена
Л. Нангис
️️️️
Тьеви
68'
61'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Ф. Камано
Замена
Ж. Сиони
️️️️
А. Джику
59'
ГОЛ! 1:0!
Тьеви
Пас отдал
Г. Данич
49'
45'
Замена
А. Унас
️️️️
И. Левчук
Желтая карточка
Г. Данич
40'
35'
Желтая карточка
Ф. Камано
3'
Желтая карточка
И. Телин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ЦП
23
Тьеви
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ОП
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Жереми Менез
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Бастия
30
Поль Шарруо
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
96
Адам Унас
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Лека
19
Бенгтссон
4
Джику
14
Пейберне
28
Маранж
18
Каюзак
28
Данич
14
Мостефа-Сбаа
12
Кейта
23
Тьеви
10
Сен-Максимен
4-1-2-2-1
40
Приор
20
Сабали
5
Левчук
5
Паллуа
26
Контенто
28
Тулалан
18
Плашил
22
Сертик
7
Менез
40
Камано
92
Телин
10
Сен-Максимен
4
Эль-Каутари
4
Эль-Каутари
10
Сен-Максимен
4
Джику
29
Сиони
29
Сиони
4
Джику
23
Тьеви
7
Нангис
7
Нангис
23
Тьеви
5
Левчук
96
Унас
96
Унас
5
Левчук
40
Камано
9
Лаборд
9
Лаборд
40
Камано
Остались в запасе
Бастия
Бордо
30
Поль Шарруо
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
30
Поль Шарруо
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Бастия - Бордо
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Арман Цесари
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