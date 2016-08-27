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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Бастия
Кан - Бастия: обзор матча 27 августа 2016
Кан
27.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Бастия
64'
Ж. Фере
90+3'
Э. Базиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Бастия
Замена
П. Сане
️️️️
И. Сантини
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Э. Базиль
Пас отдал
Р. Роделен
90'
+3
88'
Желтая карточка
С. Скиллачи
85'
Желтая карточка
Ф. Маранж
85'
Замена
А. Нгандо
️️️️
А. Сен-Максимен
76'
Замена
Д. Кабрал
️️️️
Тьеви
Замена
Э. Базиль
️️️️
Я. Карамо
71'
68'
Желтая карточка
Тьеви
Замена
А. Яхья
️️️️
С. Бен Юссеф
67'
66'
Замена
Л. Нангис
️️️️
Г. Данич
65'
Желтая карточка
Э. Кривелли
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фере
Пас отдал
Р. Роделен
64'
60'
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
58'
Пенальти не реализован!
И. Сантини
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
2
Николя Соб
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Аллен Сен-Максимен
ПП
23
Тьеви
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Бастия
30
Поль Шарруо
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Веркутр
25
Женевуа
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
2
Соб
22
Делаплас
25
Фере
11
Бесса
14
Карамо
18
Сантини
23
Роделен
4-1-2-1-1
14
Мостефа-Сбаа
5
Скиллачи
4
Джику
14
Пейберне
28
Маранж
18
Каюзак
10
Сен-Максимен
28
Данич
23
Тьеви
27
Кривелли
18
Сантини
22
Сане
22
Сане
18
Сантини
13
Бен Юссеф
5
Яхья
5
Яхья
13
Бен Юссеф
14
Карамо
20
Базиль
20
Базиль
14
Карамо
23
Тьеви
26
Кабрал
26
Кабрал
23
Тьеви
10
Сен-Максимен
41
Нгандо
41
Нгандо
10
Сен-Максимен
28
Данич
7
Нангис
7
Нангис
28
Данич
Остались в запасе
Кан
Бастия
1
Маттью Дрейер
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
30
Поль Шарруо
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
30
Поль Шарруо
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Кан - Бастия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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