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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Бастия
Монако - Бастия: обзор матча 03 декабря 2016
Монако
03.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 16 тур
5 : 0
Завершен
Бастия
10'
К. Мбаппе
66'
Т. Лемар
68'
Р. Фалькао
73'
Р. Фалькао
79'
Г. Каррийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бастия
81'
Замена
А. Нгандо
️️️️
Г. Данич
80'
Желтая карточка
Э. Кривелли
Замена
Г. Каррийо
️️️️
К. Мбаппе
79'
ГОЛ! 5:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
Т. Лемар
79'
Замена
В. Жермен
️️️️
Р. Фалькао
76'
74'
Замена
А. Кейта
️️️️
А. Эль-Каутари
Замена
Н. Дирар
️️️️
Б. Силва
74'
ГОЛ! 4:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Т. Лемар
73'
70'
Замена
Л. Нангис
️️️️
С. Диалло
Желтая карточка
К. Мбаппе
69'
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
К. Мбаппе
68'
ГОЛ! 2:0!
Т. Лемар
Пас отдал
Р. Фалькао
66'
38'
Желтая карточка
Г. Данич
23'
Желтая карточка
Ж. Сиони
Желтая карточка
Жемерсон
21'
Желтая карточка
Фабиньо
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
2
Садио Диалло
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
12
Абдулайе Кейта
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
23
Тьеви
ПВ
7
Ленни Нангис
ЦФ
4-2-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
15
Глик
21
Жемерсон
6
Туре
8
Бакайоко
6
Фабиньо
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
10
Мбаппе
4-1-3-2
16
Лека
4
Эль-Каутари
4
Джику
14
Пейберне
19
Бенгтссон
18
Каюзак
29
Сиони
2
Кулибали
28
Данич
27
Кривелли
2
Диалло
20
Силва
8
Дирар
8
Дирар
20
Силва
9
Фалькао
98
Жермен
98
Жермен
9
Фалькао
10
Мбаппе
9
Каррийо
9
Каррийо
10
Мбаппе
4
Эль-Каутари
12
Кейта
12
Кейта
4
Эль-Каутари
28
Данич
41
Нгандо
41
Нгандо
28
Данич
2
Диалло
7
Нангис
7
Нангис
2
Диалло
Остались в запасе
Монако
Бастия
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
24
Лис Хури
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
Остались в запасе
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
24
Лис Хури
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монако - Бастия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Луи II
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