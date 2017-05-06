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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бастия
ПСЖ - Бастия: обзор матча 06 мая 2017
ПСЖ
06.05.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
5 : 0
Завершен
Бастия
32'
Л. Моура
35'
М. Верратти
76'
Э. Кавани
82'
Маркиньос
89'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бастия
ГОЛ! 5:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Ю. Дракслер
89'
88'
Замена
С. Диалло
️️️️
Э. Кривелли
Замена
К. Нкунку
️️️️
Б. Матюиди
83'
ГОЛ! 4:0!
Маркиньос
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
82'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
М. Верратти
81'
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
79'
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Гедеш
76'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Л. Моура
75'
Желтая карточка
Т. Менье
74'
73'
Замена
Л. Нангис
️️️️
А. Нгандо
59'
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
58'
Замена
Г. Данич
️️️️
А. Сен-Максимен
35'
Желтая карточка
Ж. Лека
ГОЛ! 2:0!
М. Верратти
Пас отдал
Т. Менье
35'
ГОЛ! 1:0!
Л. Моура
Пас отдал
Б. Матюиди
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
17
Максвелл
5
Маркиньос
3
Силва
12
Менье
8
Матюиди
6
Верратти
12
Рабьо
7
Дракслер
7
Моура
10
Кавани
3-4-2
14
Мостефа-Сбаа
4
Джику
4
Эль-Каутари
19
Бенгтссон
41
Нгандо
2
Кулибали
12
Кейта
8
Оньянге
27
Кривелли
10
Сен-Максимен
7
Моура
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Моура
6
Верратти
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
6
Верратти
8
Матюиди
28
Нкунку
28
Нкунку
8
Матюиди
10
Сен-Максимен
28
Данич
28
Данич
10
Сен-Максимен
41
Нгандо
7
Нангис
7
Нангис
41
Нгандо
27
Кривелли
2
Диалло
2
Диалло
27
Кривелли
Остались в запасе
ПСЖ
Бастия
23
Альфонсе Ареоля
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча ПСЖ - Бастия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Парк де Пренс
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