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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Метц
Бастия - Метц: обзор матча 10 декабря 2016
Бастия
10.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 0
Завершен
Метц
23'
Г. Данич
75'
А. Сен-Максимен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Метц
Замена
Л. Нангис
️️️️
Э. Кривелли
85'
Желтая карточка
Г. Данич
83'
81'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
О. Нгетт
77'
Замена
Т. Вион
️️️️
Х. Диалло
ГОЛ! 2:0!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
А. Нгандо
75'
Замена
А. Нгандо
️️️️
С. Диалло
67'
63'
Замена
И. Сарр
️️️️
Г. Эйн
52'
Желтая карточка
О. Нгетт
45'
Желтая карточка
Р. Коад
ГОЛ! 1:0!
Г. Данич
Пас отдал
А. Сен-Максимен
23'
Желтая карточка
Л. Кулибали
22'
Замена
Ф. Маранж
️️️️
А. Эль-Каутари
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
2
Лассана Кулибали
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
24
Рено Коад
АП
40
Жорж Манджек
ПП
7
Готье Эйн
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
12
Абдулайе Кейта
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
91
Флоран Мойе
АП
13
Франк Синьорино
АП
15
Тибо Вион
ПП
7
Исмаила Сарр
ПВ
4-2-3
14
Мостефа-Сбаа
19
Бенгтссон
14
Пейберне
4
Эль-Каутари
4
Джику
28
Данич
2
Кулибали
2
Диалло
10
Сен-Максимен
27
Кривелли
3-1-2-3-1
1
Дидийон
18
Ривьерес
4
Бишевац
32
Ассу-Экотто
8
Дукур
40
Манджек
5
Милан
7
Эйн
24
Коад
11
Нгетт
13
Диалло
4
Эль-Каутари
28
Маранж
28
Маранж
4
Эль-Каутари
2
Диалло
41
Нгандо
41
Нгандо
2
Диалло
27
Кривелли
7
Нангис
7
Нангис
27
Кривелли
7
Эйн
7
Сарр
7
Сарр
7
Эйн
11
Нгетт
91
Мойе
91
Мойе
11
Нгетт
13
Диалло
15
Вион
15
Вион
13
Диалло
Остались в запасе
Бастия
Метц
1
Томас Винсенсини
ВР
12
Абдулайе Кейта
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
20
Иван Баллиу
ПЗ
1
Давид Оберхаузер
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
13
Франк Синьорино
АП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
1
Томас Винсенсини
ВР
12
Абдулайе Кейта
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Баллиу
ПЗ
1
Давид Оберхаузер
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
13
Франк Синьорино
АП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Бастия - Метц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Арман Цесари
Новости команд
Все
Бастия
Метц
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