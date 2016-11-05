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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Бастия
Лион - Бастия: обзор матча 05 ноября 2016
Лион
05.11.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
Бастия
37'
А. Ляказетт (П)
86'
П. Бенгтссон (АГ)
90+2'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бастия
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Э. Кривелли
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Бенгтссон
86'
Замена
К. Гренье
️️️️
К. Толиссо
84'
74'
Вторая желтая
Я. Каюзак
Замена
Д. Ферри
️️️️
М. Корне
74'
Замена
С. Дардер
️️️️
Р. Геззаль
68'
67'
Желтая карточка
Я. Каюзак
49'
Замена
П. Шарруо
️️️️
С. Диалло
47'
Красная карточка
Ж. Лека
45'
Замена
Л. Нангис
️️️️
А. Сен-Максимен
41'
Желтая карточка
С. Диалло
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ляказетт
37'
21'
Замена
М. Мостефа-Сбаа
️️️️
М. Пейберне
Желтая карточка
Н. Фекир
4'
1'
Желтая карточка
Г. Данич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
25
Жорди Гаспар
ПП
18
Рашид Геззаль
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Бастия
30
Поль Шарруо
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
24
Лис Хури
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Лопеш
4
Дьякаби
21
Морель
2
Маммана
25
Гоналон
25
Гаспар
8
Толиссо
18
Геззаль
70
Корне
10
Фекир
91
Ляказетт
3-1-3-3
16
Лека
19
Бенгтссон
14
Пейберне
28
Маранж
18
Каюзак
2
Кулибали
12
Кейта
28
Данич
27
Кривелли
10
Сен-Максимен
2
Диалло
8
Толиссо
19
Гренье
19
Гренье
8
Толиссо
70
Корне
4
Ферри
4
Ферри
70
Корне
18
Геззаль
10
Дардер
10
Дардер
18
Геззаль
2
Диалло
30
Шарруо
30
Шарруо
2
Диалло
14
Пейберне
14
Мостефа-Сбаа
14
Мостефа-Сбаа
14
Пейберне
10
Сен-Максимен
7
Нангис
7
Нангис
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Лион
Бастия
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
24
Лис Хури
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Остались в запасе
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
24
Лис Хури
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Бастия
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Жерлан
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