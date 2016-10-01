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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Бастия
Нант - Бастия: обзор матча 01 октября 2016
Нант
01.10.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 0
Завершен
Бастия
18'
М. Степински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Бастия
Желтая карточка
Я. Бамму
90'
+2
Замена
Я. Бамму
️️️️
Н. Томсен
78'
Желтая карточка
А. Арит
65'
65'
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
Замена
А. Томассон
️️️️
Э. Сала
62'
Замена
В. Моимбе
️️️️
А. Качаниклич
62'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
61'
55'
Желтая карточка
Ф. Маранж
42'
Замена
Л. Нангис
️️️️
С. Диалло
Желтая карточка
Э. Сала
38'
34'
Желтая карточка
Л. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
М. Степински
Пас отдал
Э. Сала
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
77
Амин Арит
АП
6
Николай Томсен
ПП
14
Мариуш Степински
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
23
Тьеви
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
28
Адриен Томассон
АП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
47
Алексис Эланди
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Бастия
30
Поль Шарруо
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
41
Аксель Нгандо
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
4-3-1-2
1
Риу
34
Карлос
4
Вискаррондо
6
Лима
15
Дюбуа
20
Качаниклич
30
Жилле
6
Томсен
77
Арит
22
Сала
14
Степински
3-1-2-1-2
1
Винсенсини
19
Бенгтссон
14
Пейберне
28
Маранж
18
Каюзак
29
Сиони
2
Кулибали
23
Тьеви
2
Диалло
10
Сен-Максимен
20
Качаниклич
13
Моимбе
13
Моимбе
20
Качаниклич
22
Сала
28
Томассон
28
Томассон
22
Сала
6
Томсен
18
Бамму
18
Бамму
6
Томсен
2
Диалло
7
Нангис
7
Нангис
2
Диалло
Остались в запасе
Нант
Бастия
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Энок Кватен
ПЗ
47
Алексис Эланди
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
Главный тренер
Рене Жирар
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
30
Поль Шарруо
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Остались в запасе
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Энок Кватен
ПЗ
47
Алексис Эланди
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
Остались в запасе
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
30
Поль Шарруо
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
Статистика матча Нант - Бастия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
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22 июля
2
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20 октября
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12 сентября
1
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11 сентября
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4
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2
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