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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Бастия
Бордо - Бастия: обзор матча 22 апреля 2017
Бордо
22.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 0
Завершен
Бастия
55'
Малком
69'
Ю. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Бастия
84'
Желтая карточка
С. Диалло
Замена
А. Унас
️️️️
Ф. Камано
82'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Г. Лаборд
77'
75'
Вторая желтая
А. Эль-Каутари
Желтая карточка
Ю. Санкаре
74'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Н. Паллуа
69'
68'
Замена
С. Диалло
️️️️
М. Мостефа-Сбаа
68'
Замена
Г. Данич
️️️️
Ф. Распентино
68'
Желтая карточка
А. Эль-Каутари
57'
Замена
А. Кейта
️️️️
Ж. Сиони
ГОЛ! 1:0!
Малком
Пас отдал
Ю. Санкаре
55'
Замена
Д. Ролан
️️️️
И. Левчук
45'
26'
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
Желтая карточка
И. Левчук
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
АП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Бастия
30
Алексис Тебо
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
4-3-2-1
16
Каррассо
22
Гайич
5
Левчук
5
Паллуа
20
Сабали
13
Санкаре
23
Вада
28
Тулалан
40
Камано
10
Малком
9
Лаборд
3-1-2-1-2
14
Мостефа-Сбаа
4
Джику
4
Эль-Каутари
19
Бенгтссон
18
Каюзак
29
Сиони
2
Кулибали
41
Нгандо
7
Нангис
9
Распентино
9
Лаборд
18
Плашил
18
Плашил
9
Лаборд
40
Камано
96
Унас
96
Унас
40
Камано
5
Левчук
4
Ролан
4
Ролан
5
Левчук
9
Распентино
28
Данич
28
Данич
9
Распентино
29
Сиони
12
Кейта
12
Кейта
29
Сиони
14
Мостефа-Сбаа
2
Диалло
2
Диалло
14
Мостефа-Сбаа
Остались в запасе
Бордо
Бастия
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
12
Тео Пелленар
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
8
Принс Оньянге
ЦП
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
12
Тео Пелленар
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Остались в запасе
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
30
Алексис Тебо
ВР
8
Принс Оньянге
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Бордо - Бастия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Шабан Дельма
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