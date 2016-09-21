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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Нанси
Бастия - Нанси: обзор матча 21 сентября 2016
Бастия
21.09.2016, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 0
Завершен
Нанси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Нанси
Замена
Д. Кабрал
️️️️
С. Диалло
87'
80'
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
М. Дале
Замена
Тьеви
️️️️
Л. Нангис
79'
73'
Замена
И. Диа
️️️️
А. Кура
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
2
Садио Диалло
АП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
28
Жульен Кето
ПП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
41
Аксель Нгандо
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
3-1-2-1-3
19
Бенгтссон
5
Скиллачи
14
Пейберне
18
Каюзак
2
Кулибали
29
Сиони
2
Диалло
27
Кривелли
10
Сен-Максимен
7
Нангис
4-2-1-3
16
Нди-Ассембе
20
Кретьен Бассер
2
Лангле
23
Кабако
21
Бадила
4
Марчетти
15
Айт Беннассер
28
Кето
12
Манданн
9
Дале
23
Кура
2
Диалло
26
Кабрал
26
Кабрал
2
Диалло
7
Нангис
23
Тьеви
23
Тьеви
7
Нангис
9
Дале
15
Хаджи
15
Хаджи
9
Дале
23
Кура
22
Диа
22
Диа
23
Кура
Остались в запасе
Бастия
Нанси
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
41
Аксель Нгандо
ЦП
32
Сергей Черник
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
14
Лоик Пуе
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Бастия - Нанси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Арман Цесари
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