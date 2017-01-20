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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Ницца
Бастия - Ницца: обзор матча 20 января 2017
Бастия
20.01.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
17'
П. Оньянге
33'
А. Суке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Ницца
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
90'
+1
Замена
Л. Нангис
️️️️
Г. Данич
80'
Замена
Ф. Распентино
️️️️
С. Диалло
73'
Вторая желтая
Я. Каюзак
64'
Желтая карточка
Я. Каюзак
56'
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Суке
Пас отдал
В. Сиприен
ГОЛ! 1:0!
П. Оньянге
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
2
Садио Диалло
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
25
Вилан Сиприен
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
35
Лука Трики
ЦЗ
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Ницца
16
Симон Пуплен
ВР
39
Жоаким Бальми
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
23
Алекси Босетти
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
3-1-4-1
16
Лека
19
Бенгтссон
4
Джику
31
Роуз
18
Каюзак
28
Данич
12
Кейта
8
Оньянге
29
Сиони
2
Диалло
3-2-2-1-2
44
Бенитес
2
Суке
4
Данте
5
Сарр
13
Бюрнер
29
Дальберт
26
Косьелло
6
Вальтер
25
Сиприен
45
Балотелли
14
Плеа
28
Данич
7
Нангис
7
Нангис
28
Данич
2
Диалло
9
Распентино
9
Распентино
2
Диалло
Остались в запасе
Бастия
Ницца
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
35
Лука Трики
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Алекси Босетти
ЦФ
39
Жоаким Бальми
ЦЗ
16
Симон Пуплен
ВР
11
Арно Лусамба
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
35
Лука Трики
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
Остались в запасе
23
Алекси Босетти
ЦФ
39
Жоаким Бальми
ЦЗ
16
Симон Пуплен
ВР
11
Арно Лусамба
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Бастия - Ницца
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Арман Цесари
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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