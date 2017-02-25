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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Бастия
Анжер - Бастия: обзор матча 25 февраля 2017
Анжер
25.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 0
Завершен
Бастия
18'
К. Токо Экамби
57'
К. Токо Экамби
78'
Г. Бурийон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Бастия
Замена
Ж. Суну
️️️️
Ж. Бамба
81'
Желтая карточка
К. Берижо
80'
Замена
К. Берижо
️️️️
К. Токо Экамби
78'
ГОЛ! 3:0!
Г. Бурийон
Пас отдал
Т. Мангани
78'
74'
Красная карточка
Я. Каюзак
74'
Замена
Н. Сент-Руф
️️️️
Я. Каюзак
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ф. Тайт
62'
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
А. Бамба
57'
56'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Мостефа-Сбаа
Желтая карточка
И. Сиссоко
50'
41'
Замена
С. Диалло
️️️️
П. Бенгтссон
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Т. Мангани
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
28
Гаэль Данич
АП
12
Абдулайе Кейта
ПП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Бастия
30
Алексис Тебо
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
2
Садио Диалло
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Мишель
6
Бурийон
29
Томас
25
Бамба
7
Сантамария
25
Сиссоко
6
Мангани
17
Ндойе
19
Бамба
29
Тайт
9
Экамби
4-1-2-1-1
14
Мостефа-Сбаа
28
Маранж
4
Эль-Каутари
4
Джику
19
Бенгтссон
18
Каюзак
12
Кейта
8
Оньянге
28
Данич
10
Сен-Максимен
19
Бамба
91
Суну
91
Суну
19
Бамба
29
Тайт
19
Пепе
19
Пепе
29
Тайт
9
Экамби
9
Берижо
9
Берижо
9
Экамби
18
Каюзак
3
Сент-Руф
3
Сент-Руф
18
Каюзак
14
Мостефа-Сбаа
2
Кулибали
2
Кулибали
14
Мостефа-Сбаа
19
Бенгтссон
2
Диалло
2
Диалло
19
Бенгтссон
Остались в запасе
Анжер
Бастия
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
30
Алексис Тебо
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
Остались в запасе
30
Алексис Тебо
ВР
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Бастия
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Карим Абед
Стадион:
Стад Раймон Копа
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