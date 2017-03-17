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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Бастия
Метц - Бастия: обзор матча 17 марта 2017
Метц
17.03.2017, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 0
Завершен
Бастия
46'
Ж. Сиони (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Бастия
78'
Желтая карточка
А. Нгандо
75'
Замена
А. Нгандо
️️️️
Л. Нангис
Желтая карточка
О. Нгетт
69'
59'
Замена
А. Кейта
️️️️
Ж. Сиони
Желтая карточка
И. Баллиу
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Сиони
46'
Замена
О. Нгетт
️️️️
И. Сарр
45'
38'
Желтая карточка
Ж. Сиони
Замена
Г. Милан
️️️️
С. Фалет
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
24
Рено Коад
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
8
Принс Оньянге
АП
29
Жиль Сиони
ПП
9
Флориан Распентино
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
13
Франк Синьорино
АП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Дидийон
32
Ассу-Экотто
5
Фалет
4
Бишевац
20
Баллиу
8
Дукур
8
Жуффре
40
Манджек
24
Коад
7
Сарр
14
Диабате
3-1-2-1-3
16
Лека
4
Эль-Каутари
31
Роуз
28
Маранж
18
Каюзак
29
Сиони
2
Кулибали
8
Оньянге
10
Сен-Максимен
7
Нангис
9
Распентино
7
Сарр
11
Нгетт
11
Нгетт
7
Сарр
5
Фалет
5
Милан
5
Милан
5
Фалет
7
Нангис
41
Нгандо
41
Нгандо
7
Нангис
29
Сиони
12
Кейта
12
Кейта
29
Сиони
Остались в запасе
Метц
Бастия
1
Давид Оберхаузер
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Франк Синьорино
АП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
1
Томас Винсенсини
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оберхаузер
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
13
Франк Синьорино
АП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Остались в запасе
33
Джеффри Ачимпонг
ЦП
1
Томас Винсенсини
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Метц - Бастия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Сен-Симфорьен
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