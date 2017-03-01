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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Нант
Бастия - Нант: обзор матча 01 марта 2017
Бастия
01.03.2017, среда, 21:30
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 2
Завершен
Нант
69'
Г. Данич
76'
П. Оньянге
78'
Э. Сала
90'
Д. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Нант
90'
ГОЛ! 2:2!
Д. Карлос
Желтая карточка
Л. Нангис
89'
Желтая карточка
А. Кейта
86'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Г. Данич
85'
80'
Желтая карточка
Я. Бамму
79'
Замена
М. Степински
️️️️
Ж. Илоки
79'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
В. Ронжье
78'
ГОЛ! 2:1!
Э. Сала
ГОЛ! 2:0!
П. Оньянге
76'
ГОЛ! 1:0!
Г. Данич
69'
61'
Замена
Ф. Пардо
️️️️
А. Томассон
Замена
Л. Нангис
️️️️
С. Диалло
25'
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
14'
Замена
А. Кейта
️️️️
А. Нгандо
13'
Красная карточка
А. Джику
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
41
Аксель Нгандо
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ПП
2
Садио Диалло
ЦФ
Нант
1
Реми Риу
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Жюль Илоки
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
4-4-1
16
Лека
19
Бенгтссон
4
Эль-Каутари
31
Роуз
4
Джику
28
Данич
41
Нгандо
8
Оньянге
10
Сен-Максимен
2
Диалло
4-3-1-2
1
Риу
15
Дюбуа
26
Джиджи
34
Карлос
6
Лима
20
Илоки
30
Жилле
21
Ронжье
28
Томассон
18
Бамму
22
Сала
28
Данич
2
Кулибали
2
Кулибали
28
Данич
41
Нгандо
12
Кейта
12
Кейта
41
Нгандо
2
Диалло
7
Нангис
7
Нангис
2
Диалло
21
Ронжье
20
Качаниклич
20
Качаниклич
21
Ронжье
20
Илоки
14
Степински
14
Степински
20
Илоки
28
Томассон
27
Пардо
27
Пардо
28
Томассон
Остались в запасе
Бастия
Нант
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
29
Жиль Сиони
ПП
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
29
Жиль Сиони
ПП
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Бастия - Нант
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Арман Цесари
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Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
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