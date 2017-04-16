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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Лион
Бастия - Лион: онлайн-трансляция 16 апреля 2017
Бастия
16.04.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 0
Отменен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Лион
Желтая карточка
Э. Кривелли
44'
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
41
Аксель Нгандо
АП
29
Жиль Сиони
ПП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
4
Джордан Ферри
ПП
10
Уссем Ауа
ЛФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
18
Рашид Геззаль
РФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Бастия
1
Томас Винсенсини
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Принс Оньянге
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
25
Жорди Гаспар
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Лека
19
Бенгтссон
4
Джику
4
Эль-Каутари
18
Каюзак
14
Мостефа-Сбаа
2
Кулибали
29
Сиони
41
Нгандо
27
Кривелли
10
Сен-Максимен
4-1-2-3
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
63
Н'Кулу
31
Рыбус
25
Гоналон
4
Ферри
10
Дардер
18
Геззаль
10
Депай
10
Ауа
Остались в запасе
Бастия
Лион
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Принс Оньянге
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Жорди Гаспар
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
1
Томас Винсенсини
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Принс Оньянге
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
7
Ленни Нангис
ЦФ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Жорди Гаспар
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Бастия - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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