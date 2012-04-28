Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Давид Яролим - статистика

Завершил карьеру
17 мая 1979 (47)
#14 | Полузащитник
172 см | 68 кг
Чехия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гамбург
22
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
0 : 0
28.04.2012
Майнц
1' - 89'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Нюрнберг
1 : 1
21.04.2012
Гамбург
1' - 57'
11'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 0
14.04.2012
Ганновер-96
1' - 90'
52'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
4 : 0
11.04.2012
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
1 : 1
08.04.2012
Байер
1' - 77'
62'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
31.03.2012
Гамбург
1' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
2 : 1
23.03.2012
Гамбург
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Гамбург
1 : 3
17.03.2012
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
0 : 4
03.03.2012
Штутгарт
1' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
1 : 1
24.02.2012
Гамбург
1' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
1 : 3
18.02.2012
Вердер
1' - 90'
71'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
0 : 1
12.02.2012
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
1 : 1
04.02.2012
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 2
28.01.2012
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
1 : 5
22.01.2012
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
1 : 1
17.12.2011
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
0 : 0
10.12.2011
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гамбург
2 : 0
04.12.2011
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
1 : 1
26.11.2011
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
2 : 0
20.11.2011
Хоффенхайм
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
2 : 2
05.11.2011
Гамбург
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
1 : 1
30.10.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
1 : 1
22.10.2011
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
1 : 2
16.10.2011
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург
1 : 2
02.10.2011
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
1 : 2
23.09.2011
Гамбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
0 : 1
17.09.2011
Боруссия М
1' - 69'
35'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2 : 0
10.09.2011
Гамбург
1' - 90'
73'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
3 : 4
27.08.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
5 : 0
20.08.2011
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
2 : 2
13.08.2011
Герта
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
3 : 1
05.08.2011
Гамбург
Был в запасе
Главные новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
10
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
92
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+