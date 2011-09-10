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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Гамбург
Вердер - Гамбург: обзор матча 10 сентября 2011
Вердер
10.09.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Гамбург
52'
К. Писарро
78'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Гамбург
Замена
Г. Качар
️️️️
М. Янсен
Замена
Налдо
️️️️
К. Писарро
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Арнаутович
Замена
М. Экичи
️️️️
М. Марин
ГОЛ! 2:0!
К. Писарро
Замена
Г. Торе
️️️️
П. Скьельбред
Желтая карточка
Д. Яролим
Желтая карточка
М. Янсен
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
Желтая карточка
М. Марин
Желтая карточка
М. Мансьенн
Желтая карточка
К. Писарро
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
С. Райкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Налдо
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
11
Весли
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Визе
4
Предль
31
Вольф
19
Папастатопулос
22
Игньевски
8
Фритц
14
Хант
44
Баргфреде
22
Марин
7
Арнаутович
14
Писарро
4-4-2
33
Дробны
16
Вестерманн
28
Мансьенн
3
Аого
41
Райкович
5
Скьельбред
14
Яролим
8
Теше
7
Янсен
33
Петрич
34
Герреро
14
Писарро
27
Налдо
27
Налдо
14
Писарро
22
Марин
11
Экичи
11
Экичи
22
Марин
7
Арнаутович
9
Розенберг
9
Розенберг
7
Арнаутович
5
Скьельбред
30
Торе
30
Торе
5
Скьельбред
7
Янсен
20
Качар
20
Качар
7
Янсен
Остались в запасе
Вердер
Гамбург
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Флориан Тринкс
АП
11
Весли
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
12
Том Миккель
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Флориан Тринкс
АП
11
Весли
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Вердер - Гамбург
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
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