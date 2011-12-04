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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Нюрнберг
Гамбург - Нюрнберг: обзор матча 04 декабря 2011
Гамбург
04.12.2011, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Нюрнберг
23'
Х. Паоло Герреро
62'
М. Янсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Нюрнберг
Замена
А. Коэн
️️️️
Й. Хегелер
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Т. Симонс
Замена
Р. Теше
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Т. Чендлер
Желтая карточка
М. Мансьенн
ГОЛ! 2:0!
М. Янсен
Пас отдал
Г. Торе
Замена
Р. Мак
️️️️
К. Айглер
Замена
И. Иличевич
️️️️
М. Мансьенн
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Д. Брума
ГОЛ! 1:0!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Я. Дробны
Желтая карточка
Д. Брума
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
8
Мануэль Зейтц
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
36
Уилсон Камавуака
ПП
4-4-1-1
33
Дробны
2
Дикмайер
25
Брума
3
Аого
16
Вестерманн
7
Янсен
8
Ринкон
20
Качар
30
Торе
7
Сон
34
Герреро
4-3-1-2
1
Шефер
22
Чендлер
2
Вольшайд
5
Марох
21
Платтенхардт
13
Хегелер
3
Симонс
35
Эссвайн
10
Дидави
17
Пекхарт
8
Айглер
25
Брума
28
Мансьенн
28
Мансьенн
25
Брума
7
Сон
8
Теше
8
Теше
7
Сон
Мансьенн
16
Иличевич
16
Иличевич
Мансьенн
13
Хегелер
36
Коэн
36
Коэн
13
Хегелер
3
Симонс
8
Фойлнер
8
Фойлнер
3
Симонс
8
Айглер
21
Мак
21
Мак
8
Айглер
Остались в запасе
Гамбург
Нюрнберг
12
Том Миккель
ВР
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
8
Мануэль Зейтц
ЦЗ
30
Александер Штефан
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
36
Уилсон Камавуака
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Остались в запасе
8
Мануэль Зейтц
ЦЗ
30
Александер Штефан
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
36
Уилсон Камавуака
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Гамбург - Нюрнберг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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