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Бундеслига 2026/2027
Майнц - Гамбург
Майнц - Гамбург: обзор матча 10 декабря 2011
Майнц
10.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Гамбург
Замена
Ж. Гин Лам
️️️️
И. Иличевич
Замена
М. Гавранович
️️️️
С. Аллагуи
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Ю. Малли
Замена
М. Петрич
️️️️
Р. Теше
Замена
Г. Качар
️️️️
Г. Торе
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
З. Поспех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
20
Гойко Качар
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Веткло
2
Свенссон
30
Фатхи
26
Бунгерт
27
Кирхгофф
3
Поспех
33
Калиджиури
23
Иваншиц
19
Сото
10
Малли
9
Аллагуи
4-5-1
33
Дробны
16
Вестерманн
3
Аого
2
Дикмайер
25
Брума
8
Ринкон
16
Иличевич
8
Теше
30
Торе
7
Янсен
34
Герреро
10
Малли
9
Мюллер
9
Мюллер
10
Малли
9
Аллагуи
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Аллагуи
23
Иваншиц
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
23
Иваншиц
30
Торе
20
Качар
20
Качар
30
Торе
16
Иличевич
26
Лам
26
Лам
16
Иличевич
8
Теше
33
Петрич
33
Петрич
8
Теше
Остались в запасе
Майнц
Гамбург
33
Хайнц Мюллер
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
30
Свен Нойхаус
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Майнц - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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