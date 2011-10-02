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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Шальке-04
Гамбург - Шальке-04: обзор матча 02 октября 2011
Гамбург
02.10.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
38'
М. Петрич
14'
К. Хунтелаар
74'
К. Хунтелаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Шальке-04
Замена
Ч. Марика
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
М. Берг
️️️️
Р. Теше
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
Р. Кастелен
️️️️
Ж. Гин Лам
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
К. Фукс
Замена
Х. Сон
️️️️
Х. Паоло Герреро
Замена
Д. Джонс
️️️️
Л. Холтби
Желтая карточка
Т. Ринкон
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Д. Фарфан
Желтая карточка
М. Петрич
ГОЛ! 1:1!
М. Петрич
Пас отдал
Ж. Гин Лам
Желтая карточка
Р. Теше
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
М. Хегер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЛВ
8
Томас Ринкон
ОП
8
Роберт Теше
АП
26
Жи Гин Лам
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Родольфо Кардосо
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
14
Кирякос Пападопулос
ОП
6
Марко Хегер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Ромео Кастелен
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
24
Пеер Клюге
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
4-1-3-2
33
Дробны
3
Аого
41
Райкович
25
Брума
16
Вестерманн
8
Ринкон
30
Торе
8
Теше
26
Лам
34
Герреро
33
Петрич
3-2-1-2-2
1
Ферманн
5
Хеведес
21
Метцельдер
28
Фукс
14
Пападопулос
6
Хегер
90
Холтби
8
Фарфан
14
Хурадо
7
Рауль
21
Хунтелаар
26
Лам
10
Кастелен
10
Кастелен
26
Лам
34
Герреро
7
Сон
7
Сон
34
Герреро
8
Теше
33
Берг
33
Берг
8
Теше
8
Фарфан
7
Дракслер
7
Дракслер
8
Фарфан
90
Холтби
13
Джонс
13
Джонс
90
Холтби
14
Хурадо
19
Марика
19
Марика
14
Хурадо
Остались в запасе
Гамбург
Шальке-04
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Родольфо Кардосо
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Пеер Клюге
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Пеер Клюге
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Родольфо Кардосо
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Гамбург - Шальке-04
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:25 (прямая) 14:15 (понедельник, 3 октября)
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