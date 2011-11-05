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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Гамбург
Байер - Гамбург: обзор матча 05 ноября 2011
Байер
05.11.2011, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Гамбург
6'
А. Шюррле
20'
Л. Бендер
34'
Х. Вестерманн
58'
М. Янсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Гамбург
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Х. Сон
Замена
Э. Дердийок
️️️️
С. Рольфес
Замена
Д. Яролим
️️️️
Г. Торе
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Замена
Р. Теше
️️️️
Г. Качар
Желтая карточка
Э. Дердийок
Желтая карточка
Т. Ринкон
ГОЛ! 2:2!
М. Янсен
Пас отдал
Г. Торе
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
С. Сэм
ГОЛ! 2:1!
Х. Вестерманн
Пас отдал
Д. Аого
ГОЛ! 2:0!
Л. Бендер
Пас отдал
А. Шюррле
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
7
Джакопо Сала
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
4-5-1
1
Лено
3
Кадлец
21
Топрак
2
Фридрих
8
Бендер
8
Кастро
6
Рольфес
13
Баллак
20
Шюррле
33
Сэм
11
Кисслинг
4-4-1-1
33
Дробны
3
Аого
28
Мансьенн
16
Вестерманн
2
Дикмайер
8
Ринкон
20
Качар
30
Торе
7
Янсен
7
Сон
34
Герреро
33
Сэм
7
Райнарц
7
Райнарц
33
Сэм
6
Рольфес
9
Дердийок
9
Дердийок
6
Рольфес
7
Сон
5
Скьельбред
5
Скьельбред
7
Сон
30
Торе
14
Яролим
14
Яролим
30
Торе
20
Качар
8
Теше
8
Теше
20
Качар
Остались в запасе
Байер
Гамбург
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Том Миккель
ВР
26
Жи Гин Лам
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Том Миккель
ВР
26
Жи Гин Лам
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Байер - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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