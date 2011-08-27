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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Кельн
Гамбург - Кельн: обзор матча 27 августа 2011
Гамбург
27.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 4
Завершен
Кельн
11'
М. Петрич (П)
59'
С. Райкович
62'
Х. Сон
21'
А. Чихи
49'
М. Новакович
84'
К. Клеменс
88'
К. МакКенна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Кельн
ГОЛ! 3:4!
К. МакКенна
Желтая карточка
М. Новакович
Замена
К. МакКенна
️️️️
М. Яяло
ГОЛ! 3:3!
К. Клеменс
Пас отдал
М. Яяло
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
М. Петрич
Замена
Э. Элиа
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
М. Бречко
Замена
К. Клеменс
️️️️
Андрезиньо
Желтая карточка
Д. Аого
ГОЛ! 3:2!
Х. Сон
Пас отдал
Р. Теше
ГОЛ! 2:2!
С. Райкович
Пас отдал
Х. Сон
ГОЛ! 1:2!
М. Новакович
Пас отдал
Л. Подольски
Желтая карточка
С. Ритер
Замена
Л. Подольски
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 1:1!
А. Чихи
Пас отдал
С. Пешко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Петрич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
18
Мато Яяло
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Кельн
18
Томоаки Макино
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
4-4-1-1
33
Дробны
2
Дикмайер
3
Аого
41
Райкович
16
Вестерманн
7
Янсен
14
Яролим
8
Теше
5
Скьельбред
7
Сон
33
Петрич
3-2-4-1
22
Варводич
27
Ритер
14
Жеромел
5
Серену
2
Бречко
12
Андрезиньо
34
Чихи
18
Яяло
13
Ланиг
21
Пешко
18
Новакович
7
Сон
11
Элиа
11
Элиа
7
Сон
33
Петрич
34
Герреро
34
Герреро
33
Петрич
18
Яяло
23
МакКенна
23
МакКенна
18
Яяло
12
Андрезиньо
17
Клеменс
17
Клеменс
12
Андрезиньо
21
Пешко
10
Подольски
10
Подольски
21
Пешко
Остались в запасе
Гамбург
Кельн
12
Том Миккель
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
18
Томоаки Макино
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Гамбург - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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