Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Майнц
Гамбург - Майнц: обзор матча 28 апреля 2012
Гамбург
28.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Майнц
Замена
Т. Арслан
️️️️
Д. Яролим
Замена
Р. Теше
️️️️
Х. Паоло Герреро
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Э. Сото
Замена
Д. Сала
️️️️
М. Петрич
Замена
Ю. Малли
️️️️
М. Зидан
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ю. Полански
Желтая карточка
М. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-3-1-2
30
Нойхаус
16
Вестерманн
28
Мансьенн
25
Брума
3
Аого
7
Янсен
14
Яролим
8
Ринкон
7
Сон
34
Герреро
33
Петрич
4-3-3
28
Веткло
3
Поспех
26
Бунгерт
27
Кирхгофф
4
Новески
33
Калиджиури
19
Сото
8
Полански
13
Чупо-Мотинг
10
Зидан
11
Салаи
33
Петрич
7
Сала
7
Сала
33
Петрич
34
Герреро
8
Теше
8
Теше
34
Герреро
14
Яролим
30
Арслан
30
Арслан
14
Яролим
8
Полански
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
8
Полански
19
Сото
9
Мюллер
9
Мюллер
19
Сото
10
Зидан
10
Малли
10
Малли
10
Зидан
Остались в запасе
Гамбург
Майнц
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Гамбург - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+