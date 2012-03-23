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Вольфсбург - Гамбург
Вольфсбург - Гамбург: обзор матча 23 марта 2012
Вольфсбург
23.03.2012, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Гамбург
46'
М. Манджукич
75'
М. Шефер
47'
М. Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гамбург
Замена
Виейринья
️️️️
П. Хельмес
Желтая карточка
Т. Ринкон
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Яролим
Замена
А. Мадлунг
️️️️
Я. Полак
Замена
Г. Торе
️️️️
И. Иличевич
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Янсен
ГОЛ! 2:1!
М. Шефер
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Желтая карточка
П. Ирачек
Желтая карточка
Ф. Лопес
Замена
П. Ирачек
️️️️
Жозуэ
Желтая карточка
Я. Полак
ГОЛ! 1:1!
М. Берг
Пас отдал
Х. Вестерманн
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Дежага
Желтая карточка
Жозуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
4
Марсель Шефер
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ЛП
8
Ян Полак
ЦП
7
Жозуэ
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
8
Петр Ирачек
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
3-2-3-2
16
Бенальо
20
Хасебе
23
Русс
33
Лопес
13
Родригес
4
Шефер
21
Дежага
8
Полак
7
Жозуэ
9
Манджукич
10
Хельмес
4-4-2
33
Дробны
3
Аого
28
Мансьенн
2
Дикмайер
16
Вестерманн
16
Иличевич
8
Ринкон
14
Яролим
7
Янсен
33
Петрич
33
Берг
8
Полак
39
Мадлунг
39
Мадлунг
8
Полак
10
Хельмес
20
Виейринья
20
Виейринья
10
Хельмес
7
Жозуэ
8
Ирачек
8
Ирачек
7
Жозуэ
14
Яролим
20
Качар
20
Качар
14
Яролим
16
Иличевич
30
Торе
30
Торе
16
Иличевич
7
Янсен
7
Сон
7
Сон
7
Янсен
Остались в запасе
Вольфсбург
Гамбург
1
Марвин Хитц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
30
Свен Нойхаус
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Вольфсбург - Гамбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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