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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Гамбург
Кельн - Гамбург: обзор матча 12 февраля 2012
Кельн
12.02.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Гамбург
88'
Х. Паоло Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Гамбург
+1
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Д. Яролим
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Сала
ГОЛ! 0:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
М. Петрич
Замена
К. Пеццони
️️️️
М. Ланиг
Желтая карточка
П. Жеромел
Желтая карточка
Д. Сала
Замена
Р. Теше
️️️️
Г. Качар
Замена
О. Роши
️️️️
А. Эль-Жемаль
Желтая карточка
А. Эль-Жемаль
Замена
К. МакКенна
️️️️
К. Айхнер
Желтая карточка
М. Ланиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
3-2-4-1
1
Ренсинг
3
Эль-Жемаль
14
Жеромел
5
Серену
4
Айхнер
27
Ритер
21
Пешко
13
Ланиг
18
Яяло
17
Клеменс
18
Новакович
4-4-2
33
Дробны
3
Аого
16
Вестерманн
41
Райкович
2
Дикмайер
7
Сала
20
Качар
14
Яролим
7
Янсен
33
Петрич
34
Герреро
4
Айхнер
23
МакКенна
23
МакКенна
4
Айхнер
13
Ланиг
17
Пеццони
17
Пеццони
13
Ланиг
3
Эль-Жемаль
21
Роши
21
Роши
3
Эль-Жемаль
14
Яролим
28
Мансьенн
28
Мансьенн
14
Яролим
20
Качар
8
Теше
8
Теше
20
Качар
7
Сала
7
Сон
7
Сон
7
Сала
Остались в запасе
Кельн
Гамбург
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
30
Свен Нойхаус
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Кельн - Гамбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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