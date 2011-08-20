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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Гамбург
Бавария - Гамбург: обзор матча 20 августа 2011
Бавария
20.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Гамбург
14'
Д. ван Бюйтен
16'
Ф. Рибери
32'
А. Роббен
56'
М. Гомес
78'
И. Олич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Гамбург
Замена
Э. Элиа
️️️️
Х. Сон
ГОЛ! 5:0!
И. Олич
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Гомес
Замена
И. Олич
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
Рафинья
Замена
Р. Теше
️️️️
Г. Торе
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Дикмайер
Замена
Д. Алаба
️️️️
А. Роббен
ГОЛ! 4:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
М. Янсен
Желтая карточка
А. Тимощук
Желтая карточка
М. Мансьенн
ГОЛ! 3:0!
А. Роббен
Желтая карточка
Х. Вестерманн
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Мюллер
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. ван Бюйтен
Пас отдал
А. Роббен
14'
Желтая карточка
Д. Аого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Давид Яролим
ЦП
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЦП
8
Томас Ринкон
ПП
30
Гекхан Торе
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
10
Ромео Кастелен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
13
Рафинья
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
7
Рибери
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
4-4-1-1
33
Дробны
2
Дикмайер
28
Мансьенн
25
Брума
3
Аого
8
Ринкон
14
Яролим
16
Вестерманн
7
Янсен
7
Сон
30
Торе
10
Роббен
5
Алаба
5
Алаба
10
Роббен
7
Рибери
40
Олич
40
Олич
7
Рибери
27
Гомес
18
Петерсен
18
Петерсен
27
Гомес
30
Торе
8
Теше
8
Теше
30
Торе
2
Дикмайер
20
Качар
20
Качар
2
Дикмайер
7
Сон
11
Элиа
11
Элиа
7
Сон
Остались в запасе
Бавария
Гамбург
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
10
Ромео Кастелен
ЦП
12
Том Миккель
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
Остались в запасе
10
Ромео Кастелен
ЦП
12
Том Миккель
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Бавария - Гамбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 17:10 (прямая)
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