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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Гамбург
Штутгарт - Гамбург: обзор матча 23 сентября 2011
Штутгарт
23.09.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Гамбург
16'
М. Харник
49'
Д. Брума
64'
Р. Теше
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Гамбург
+1
Замена
Д. Яролим
️️️️
М. Петрич
Замена
А. Бока
️️️️
К. Молинаро
Замена
Р. Кастелен
️️️️
Х. Сон
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
С. Оказаки
Желтая карточка
Какау
Замена
П. Погребняк
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ! 1:2!
Р. Теше
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Ж. Гин Лам
Желтая карточка
С. Райкович
ГОЛ! 1:1!
Д. Брума
Пас отдал
М. Петрич
ГОЛ! 1:0!
М. Харник
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
30
Синджи Оказаки
ЛП
8
Здравко Кузманович
ОП
6
Вилльям Квист
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ПП
18
Какау
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Томас Ринкон
ОП
8
Роберт Теше
ОП
26
Жи Гин Лам
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Родольфо Кардосо
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Тимо Гебхарт
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
17
Флориан Брюгманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Ромео Кастелен
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
4-2-3-1
26
Ульрайх
3
Молинаро
3
Родригес
35
Таски
23
Булахруз
8
Кузманович
6
Квист
30
Оказаки
4
Гентнер
22
Харник
18
Какау
4-2-2-1-1
33
Дробны
16
Вестерманн
41
Райкович
25
Брума
3
Аого
8
Ринкон
8
Теше
26
Лам
30
Торе
7
Сон
33
Петрич
3
Молинаро
15
Бока
15
Бока
3
Молинаро
30
Оказаки
10
Гебхарт
10
Гебхарт
30
Оказаки
4
Гентнер
88
Погребняк
88
Погребняк
4
Гентнер
7
Сон
10
Кастелен
10
Кастелен
7
Сон
33
Петрич
14
Яролим
14
Яролим
33
Петрич
26
Лам
34
Герреро
34
Герреро
26
Лам
Остались в запасе
Штутгарт
Гамбург
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
17
Флориан Брюгманн
ЦЗ
12
Том Миккель
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Родольфо Кардосо
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Остались в запасе
17
Флориан Брюгманн
ЦЗ
12
Том Миккель
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Родольфо Кардосо
Статистика матча Штутгарт - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:25 (прямая)
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