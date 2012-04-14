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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Ганновер-96
Гамбург - Ганновер-96: обзор матча 14 апреля 2012
Гамбург
14.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
12'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Ганновер-96
Замена
Т. Арслан
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Д. Сала
Замена
Р. Теше
️️️️
М. Берг
Замена
А. Лала
️️️️
С. Пинту
Желтая карточка
С. Пинту
Желтая карточка
К. Хагги
Замена
Д. Сала
️️️️
И. Иличевич
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
Д. Яролим
Замена
А. Собич
️️️️
К. Шульц
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Т. Ринкон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
16
Иво Иличевич
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Стивен Черундоло
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
34
Константин Рауш
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
4-4-1-1
33
Дробны
16
Вестерманн
28
Мансьенн
25
Брума
3
Аого
7
Янсен
14
Яролим
8
Ринкон
16
Иличевич
7
Сон
33
Берг
4-3-3
20
Цилер
19
Шульц
5
Хагги
2
Погатец
6
Черундоло
18
Пинту
24
Шмидебах
24
Пандер
34
Рауш
11
Конан
13
Шлаудрафф
16
Иличевич
7
Сала
7
Сала
16
Иличевич
7
Сон
30
Арслан
30
Арслан
7
Сон
33
Берг
8
Теше
8
Теше
33
Берг
18
Пинту
68
Лала
68
Лала
18
Пинту
13
Шлаудрафф
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
19
Шульц
9
Собич
9
Собич
19
Шульц
Остались в запасе
Гамбург
Ганновер-96
30
Свен Нойхаус
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Гамбург - Ганновер-96
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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