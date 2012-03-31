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Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Гамбург
Кайзерслаутерн - Гамбург: обзор матча 31 марта 2012
Кайзерслаутерн
31.03.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Гамбург
28'
М. Янсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Гамбург
+2
Замена
С. Райкович
️️️️
И. Иличевич
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Петрич
Замена
М. Абель
️️️️
А. Яхья
Желтая карточка
Г. Качар
Желтая карточка
Д. Яролим
Желтая карточка
К. Фортунис
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
П. Де Вит
Замена
К. Фортунис
️️️️
Ю. Дерстрофф
Желтая карточка
А. Яхья
Замена
Д. Сала
️️️️
Д. Дикмайер
Желтая карточка
О. Шахан
Желтая карточка
А. Бугера
ГОЛ! 0:1!
М. Янсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Главный тренер
Крассимир Балаков
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
16
Иво Иличевич
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
4-4-2
21
Зиппель
0
Бугера
24
Яхья
20
Родней
23
Дик
16
Борысюк
21
Де Вит
10
Шахан
8
Тифферт
48
Дерстрофф
2
Вагнер
4-4-2
33
Дробны
3
Аого
28
Мансьенн
2
Дикмайер
16
Вестерманн
16
Иличевич
20
Качар
14
Яролим
7
Янсен
33
Петрич
33
Берг
24
Яхья
6
Абель
6
Абель
24
Яхья
21
Де Вит
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
21
Де Вит
48
Дерстрофф
7
Фортунис
7
Фортунис
48
Дерстрофф
2
Дикмайер
7
Сала
7
Сала
2
Дикмайер
16
Иличевич
41
Райкович
41
Райкович
16
Иличевич
33
Петрич
7
Сон
7
Сон
33
Петрич
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Гамбург
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Крассимир Балаков
30
Свен Нойхаус
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Крассимир Балаков
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Кайзерслаутерн - Гамбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
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