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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Герта
Гамбург - Герта: обзор матча 13 августа 2011
Гамбург
13.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Герта
25'
М. Петрич (П)
61'
Х. Сон
43'
Т. Торун
88'
А. Миятович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Герта
ГОЛ! 2:2!
А. Миятович
Пас отдал
Раффаэл
Желтая карточка
А. Рамос
Желтая карточка
Г. Торе
Замена
Н. Рукавица
️️️️
П. Нимайер
Замена
П. Ласогга
️️️️
Т. Торун
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
А. Моралес
️️️️
П. Эберт
Замена
Д. Яролим
️️️️
М. Петрич
ГОЛ! 2:1!
Х. Сон
Замена
М. Янсен
️️️️
Э. Элиа
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Замена
Р. Теше
️️️️
П. Скьельбред
ГОЛ! 1:1!
Т. Торун
Желтая карточка
П. Эберт
Желтая карточка
А. Миятович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Петрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
11
Эльеро Элиа
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Дробны
16
Вестерманн
3
Аого
25
Брума
28
Мансьенн
2
Дикмайер
11
Элиа
5
Скьельбред
30
Торе
7
Сон
33
Петрич
4-3-1-2
1
Крафт
22
Лелль
5
Франц
4
Миятович
3
Кобиашвили
18
Нимайер
16
Оттль
20
Эберт
8
Торун
11
Раффаэл
20
Рамос
11
Элиа
7
Янсен
7
Янсен
11
Элиа
33
Петрич
14
Яролим
14
Яролим
33
Петрич
5
Скьельбред
8
Теше
8
Теше
5
Скьельбред
20
Эберт
27
Моралес
27
Моралес
20
Эберт
18
Нимайер
13
Рукавица
13
Рукавица
18
Нимайер
8
Торун
10
Ласогга
10
Ласогга
8
Торун
Остались в запасе
Гамбург
Герта
12
Том Миккель
ВР
8
Томас Ринкон
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
8
Томас Ринкон
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
Остались в запасе
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Гамбург - Герта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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