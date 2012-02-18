Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вердер
Гамбург - Вердер: обзор матча 18 февраля 2012
Гамбург
18.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
76'
М. Петрич
9'
М. Марин
45'
Т. Трибулл
86'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вердер
Замена
Л. Шмитц
️️️️
Т. Трибулл
ГОЛ! 1:3!
М. Арнаутович
Пас отдал
Т. Визе
Желтая карточка
Т. Трибулл
Замена
А. Игньевски
️️️️
М. Марин
ГОЛ! 1:2!
М. Петрич
Замена
Т. Арслан
️️️️
Д. Сала
Желтая карточка
Д. Яролим
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Розенберг
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Янсен
Желтая карточка
К. Фритц
Замена
И. Иличевич
️️️️
Т. Ринкон
ГОЛ! 0:2!
Т. Трибулл
Пас отдал
З. Юнузович
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 0:1!
М. Марин
Пас отдал
М. Розенберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вердер
1
Тим Визе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-4-2
33
Дробны
2
Дикмайер
16
Вестерманн
41
Райкович
3
Аого
7
Янсен
8
Ринкон
14
Яролим
7
Сала
33
Петрич
34
Герреро
4-1-2-1-2
1
Визе
8
Фритц
19
Папастатопулос
16
Аффольтер
3
Хартерц
28
Трибулл
44
Баргфреде
16
Юнузович
22
Марин
14
Писарро
9
Розенберг
8
Ринкон
16
Иличевич
16
Иличевич
8
Ринкон
7
Сала
30
Арслан
30
Арслан
7
Сала
7
Янсен
7
Сон
7
Сон
7
Янсен
28
Трибулл
26
Шмитц
26
Шмитц
28
Трибулл
22
Марин
22
Игньевски
22
Игньевски
22
Марин
9
Розенберг
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Розенберг
Остались в запасе
Гамбург
Вердер
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Гамбург - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+