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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Гамбург
Ганновер-96 - Гамбург: обзор матча 26 ноября 2011
Ганновер-96
26.11.2011, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
79'
Я. Шлаудрафф
64'
Д. Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Гамбург
Желтая карточка
И. Иличевич
Замена
И. Иличевич
️️️️
М. Янсен
Замена
К. Рауш
️️️️
М. Абделлауе
Замена
Р. Теше
️️️️
Г. Качар
Желтая карточка
С. Пинту
ГОЛ! 1:1!
Я. Шлаудрафф
Пас отдал
С. Пинту
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
А. Собич
️️️️
М. Штоппелькамп
ГОЛ! 0:1!
Д. Брума
Пас отдал
Г. Торе
Желтая карточка
К. Хагги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Ганновер-96
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
4-4-2
20
Цилер
2
Погатец
5
Хагги
19
Шульц
6
Черундоло
24
Пандер
24
Шмидебах
18
Пинту
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
4-4-1-1
33
Дробны
3
Аого
25
Брума
16
Вестерманн
2
Дикмайер
20
Качар
8
Ринкон
30
Торе
7
Янсен
7
Сон
34
Герреро
25
Абделлауе
34
Рауш
34
Рауш
25
Абделлауе
10
Штоппелькамп
9
Собич
9
Собич
10
Штоппелькамп
7
Янсен
16
Иличевич
16
Иличевич
7
Янсен
20
Качар
8
Теше
8
Теше
20
Качар
Остались в запасе
Ганновер-96
Гамбург
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Ганновер-96 - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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