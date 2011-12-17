Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Аугсбург
Гамбург - Аугсбург: обзор матча 17 декабря 2011
Гамбург
17.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
67'
Х. Паоло Герреро
63'
Т. Оэрль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Аугсбург
Замена
У. Мерле
️️️️
Л. Давидс
Замена
П. Скьельбред
️️️️
М. Берг
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Качар
Замена
М. Берг
️️️️
М. Петрич
Желтая карточка
Г. Торе
ГОЛ! 1:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Д. Аого
Замена
Д. Райнхардт
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ! 0:1!
Т. Оэрль
Пас отдал
Т. Вернер
Замена
Д. Бринкманн
️️️️
С. Мельдерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
6
Уве Мерле
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
4-4-2
33
Дробны
16
Вестерманн
2
Дикмайер
25
Брума
3
Аого
30
Торе
8
Ринкон
20
Качар
16
Иличевич
33
Петрич
34
Герреро
4-4-2
30
Амзиф
21
Хосогаи
3
Санко
2
Верхаг
71
Де Йонг
10
Байер
17
Вернер
8
Давидс
23
Синкала
20
Оэрль
13
Мельдерс
Берг
5
Скьельбред
5
Скьельбред
Берг
20
Качар
7
Сон
7
Сон
20
Качар
33
Петрич
33
Берг
33
Берг
33
Петрич
13
Мельдерс
24
Бринкманн
24
Бринкманн
13
Мельдерс
17
Вернер
5
Райнхардт
5
Райнхардт
17
Вернер
8
Давидс
6
Мерле
6
Мерле
8
Давидс
Остались в запасе
Гамбург
Аугсбург
30
Свен Нойхаус
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
14
Давид Яролим
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Гамбург - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+