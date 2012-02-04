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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Бавария
Гамбург - Бавария: обзор матча 04 февраля 2012
Гамбург
04.02.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
23'
Д. Сала
71'
И. Олич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Бавария
Замена
Р. Теше
️️️️
Д. Яролим
+1
Замена
И. Иличевич
️️️️
Д. Сала
ГОЛ! 1:1!
И. Олич
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Петрич
Замена
И. Олич
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
Т. Кроос
Замена
Д. Алаба
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
Х. Вестерманн
ГОЛ! 1:0!
Д. Сала
Пас отдал
Х. Паоло Герреро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Бавария
32
Рувен Саттельмайер
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-4-2
33
Дробны
2
Дикмайер
16
Вестерманн
41
Райкович
3
Аого
7
Янсен
14
Яролим
8
Ринкон
7
Сала
34
Герреро
33
Петрич
3-1-4-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
28
Бадштубер
44
Тимощук
10
Роббен
31
Швайнштайгер
8
Кроос
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
14
Яролим
8
Теше
8
Теше
14
Яролим
7
Сала
16
Иличевич
16
Иличевич
7
Сала
33
Петрич
7
Сон
7
Сон
33
Петрич
44
Тимощук
5
Алаба
5
Алаба
44
Тимощук
8
Кроос
40
Олич
40
Олич
8
Кроос
Остались в запасе
Гамбург
Бавария
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
32
Рувен Саттельмайер
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
14
Луис Густаво
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Остались в запасе
32
Рувен Саттельмайер
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
14
Луис Густаво
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Гамбург - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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