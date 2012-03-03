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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Штутгарт
Гамбург - Штутгарт: обзор матча 03 марта 2012
Гамбург
03.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Штутгарт
23'
В. Ибишевич
31'
З. Кузманович (П)
47'
З. Кузманович (П)
90'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Штутгарт
ГОЛ! 0:4!
М. Харник
Пас отдал
В. Ибишевич
Желтая карточка
Д. Яролим
Замена
Какау
️️️️
Т. Хайнал
Замена
Ю. Шибер
️️️️
С. Оказаки
Замена
К. Гентнер
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
З. Кузманович
Красная карточка
Х. Паоло Герреро
ГОЛ с пенальти! 0:3!
З. Кузманович
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Сала
Замена
Т. Арслан
️️️️
Т. Ринкон
Желтая карточка
В. Ибишевич
ГОЛ с пенальти! 0:2!
З. Кузманович
Желтая карточка
С. Таски
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
С. Оказаки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-5-2
33
Дробны
41
Райкович
16
Вестерманн
2
Дикмайер
7
Янсен
16
Иличевич
14
Яролим
8
Ринкон
7
Сала
33
Петрич
34
Герреро
4-3-3
26
Ульрайх
23
Булахруз
2
Сакаи
5
Нидермайер
35
Таски
6
Квист
15
Хайнал
8
Кузманович
30
Оказаки
11
Ибишевич
22
Харник
8
Ринкон
30
Арслан
30
Арслан
8
Ринкон
7
Сала
7
Сон
7
Сон
7
Сала
8
Кузманович
4
Гентнер
4
Гентнер
8
Кузманович
15
Хайнал
18
Какау
18
Какау
15
Хайнал
30
Оказаки
20
Шибер
20
Шибер
30
Оказаки
Остались в запасе
Гамбург
Штутгарт
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Гамбург - Штутгарт
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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