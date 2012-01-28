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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Гамбург
Герта - Гамбург: обзор матча 28 января 2012
Герта
28.01.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Гамбург
81'
П. Ласогга
24'
М. Янсен
45+1'
М. Петрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Гамбург
+3
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Сала
Желтая карточка
Т. Ринкон
Замена
С. Райкович
️️️️
М. Янсен
Желтая карточка
К. Лелль
Замена
Г. Качар
️️️️
М. Петрич
ГОЛ! 1:2!
П. Ласогга
Пас отдал
Л. Кобиашвили
Замена
Ронни
️️️️
А. Оттль
Желтая карточка
П. Нимайер
Замена
П. Нимайер
️️️️
Т. Торун
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Петрич
Пас отдал
Д. Дикмайер
Желтая карточка
А. Миятович
ГОЛ! 0:1!
М. Янсен
Пас отдал
Д. Дикмайер
Замена
А. Миятович
️️️️
К. Янкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
4
Андре Миятович
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
16
Иво Иличевич
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
3-2-2-1-2
1
Крафт
4
Хубник
16
Янкер
28
Лустенбергер
3
Кобиашвили
22
Лелль
20
Эберт
16
Оттль
8
Торун
10
Ласогга
20
Рамос
4-4-2
33
Дробны
2
Дикмайер
3
Аого
16
Вестерманн
25
Брума
7
Сала
14
Яролим
8
Ринкон
7
Янсен
34
Герреро
33
Петрич
16
Оттль
12
Ронни
12
Ронни
16
Оттль
16
Янкер
4
Миятович
4
Миятович
16
Янкер
8
Торун
18
Нимайер
18
Нимайер
8
Торун
7
Янсен
41
Райкович
41
Райкович
7
Янсен
33
Петрич
20
Качар
20
Качар
33
Петрич
7
Сала
7
Сон
7
Сон
7
Сала
Остались в запасе
Герта
Гамбург
1
Майкел Аэртс
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Герта - Гамбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
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