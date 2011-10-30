Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Кайзерслаутерн
Гамбург - Кайзерслаутерн: обзор матча 30 октября 2011
Гамбург
30.10.2011, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
65'
Х. Паоло Герреро
38'
П. Де Вит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Кайзерслаутерн
Замена
Т. Пецос
️️️️
К. Фортунис
Замена
Р. Теше
️️️️
Г. Качар
Замена
Ж. Гин Лам
️️️️
Г. Торе
Замена
И. Шехтер
️️️️
П. Де Вит
Желтая карточка
Р. Сукута-Пазу
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
О. Шахан
ГОЛ! 1:1!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Г. Торе
Желтая карточка
Д. Куемаха
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Желтая карточка
Х. Вестерманн
ГОЛ! 0:1!
П. Де Вит
Пас отдал
К. Фортунис
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
М. Берг
Красная карточка
С. Райкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
4-4-2
33
Дробны
41
Райкович
25
Брума
3
Аого
16
Вестерманн
7
Янсен
30
Торе
20
Качар
8
Ринкон
34
Герреро
33
Берг
4-4-1-1
1
Трапп
23
Дик
6
Абель
25
Амедик
0
Бугера
21
Кирх
10
Шахан
21
Де Вит
8
Тифферт
7
Фортунис
19
Куемаха
33
Берг
2
Дикмайер
2
Дикмайер
33
Берг
20
Качар
8
Теше
8
Теше
20
Качар
30
Торе
26
Лам
26
Лам
30
Торе
7
Фортунис
6
Пецос
6
Пецос
7
Фортунис
10
Шахан
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
10
Шахан
21
Де Вит
9
Шехтер
9
Шехтер
21
Де Вит
Остались в запасе
Гамбург
Кайзерслаутерн
12
Том Миккель
ВР
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Торстен Финк
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
14
Давид Яролим
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Гамбург - Кайзерслаутерн
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Кайзерслаутерн
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+