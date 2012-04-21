Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Гамбург
Нюрнберг - Гамбург: обзор матча 21 апреля 2012
Нюрнберг
21.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
64'
Д. Дидави
59'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Гамбург
Замена
М. Петрич
️️️️
Х. Сон
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Р. Мак
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Х. Балич
Замена
А. Буньяку
️️️️
М. Франтц
ГОЛ! 1:1!
Д. Дидави
Пас отдал
Т. Симонс
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
М. Берг
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Яролим
Замена
С. Нойхаус
️️️️
Я. Дробны
11'
Желтая карточка
Д. Яролим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
4-3-2-1
1
Шефер
22
Пинола
2
Вольшайд
5
Марох
22
Чендлер
8
Франтц
3
Симонс
5
Балич
21
Мак
10
Дидави
17
Пекхарт
4-4-1-1
33
Дробны
28
Мансьенн
3
Аого
16
Вестерманн
25
Брума
8
Ринкон
14
Яролим
16
Иличевич
7
Янсен
7
Сон
33
Берг
5
Балич
8
Фойлнер
8
Фойлнер
5
Балич
21
Мак
13
Хегелер
13
Хегелер
21
Мак
8
Франтц
10
Буньяку
10
Буньяку
8
Франтц
33
Дробны
30
Нойхаус
30
Нойхаус
33
Дробны
14
Яролим
20
Качар
20
Качар
14
Яролим
7
Сон
33
Петрич
33
Петрич
7
Сон
Остались в запасе
Нюрнберг
Гамбург
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Нюрнберг - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Гамбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+