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Аргентина. Примера
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Бельграно
Факундо Киньон
Статистика
Факундо Киньон - статистика
Бельграно
2 мая 1993 (33), Буэнос-Айрес
#19 | Полузащитник
174 см | 75 кг
Аргентина
Статистика
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Копа Судамерикана 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
28
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Сиэтл
1 : 0
11.11.2023
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Даллас
1 : 1
15.10.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Даллас
1 : 1
08.10.2023
Сан-Хосе
84' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
01.10.2023
Даллас
1' - 66'
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
28.09.2023
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Даллас
1 : 1
24.09.2023
Коламбус
1' - 63'
США. МЛС, 43 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 3
21.09.2023
Даллас
66' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Даллас
1 : 1
17.09.2023
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Даллас
2 : 2
03.09.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Сент-Луис
2 : 1
31.08.2023
Даллас
1' - 90'
75'
США. МЛС, 37 тур
Даллас
1 : 0
27.08.2023
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Сиэтл
1 : 1
16.07.2023
Даллас
1' - 90'
86'
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
2 : 1
09.07.2023
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Даллас
0 : 1
05.07.2023
Ди Си Юнайтед
1' - 63'
США. МЛС, 29 тур
Даллас
2 : 0
02.07.2023
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
1 : 0
12.06.2023
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Даллас
2 : 0
08.06.2023
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Даллас
1 : 2
04.06.2023
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
2 : 1
01.06.2023
Даллас
55' - 90'
90'
США. МЛС, 21 тур
Сан-Хосе
1 : 1
28.05.2023
Даллас
1' - 83'
США. МЛС, 19 тур
Даллас
1 : 1
21.05.2023
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Даллас
2 : 1
18.05.2023
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Остин
0 : 1
14.05.2023
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
01.05.2023
Даллас
78' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
23.04.2023
Даллас
1' - 57'
США. МЛС, 11 тур
Даллас
2 : 1
16.04.2023
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Интер Майами
0 : 1
09.04.2023
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Даллас
1 : 1
02.04.2023
Портленд
65' - 90'
74'
США. МЛС, 7 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
26.03.2023
Даллас
1' - 70'
43'
США. МЛС, 6 тур
Даллас
2 : 1
19.03.2023
Канзаc Сити
90' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Даллас
3 : 1
05.03.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
76' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Даллас
0 : 1
26.02.2023
Миннесота Юнайтед
1' - 67'
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