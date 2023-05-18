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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Ванкувер Уайткепс
Даллас - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 18 мая 2023
Даллас
18.05.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 18 тур
2 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
37'
Х. Феррейра
54'
Х. Феррейра
23'
П. Вите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Ванкувер Уайткепс
Замена
С. Джанкуа
️️️️
Х. Феррейра
82'
79'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
Р. Веселинович
Желтая карточка
Э. Серрильо
75'
Замена
С. Ибеага
️️️️
Ц. Нцабеленг
70'
67'
Замена
С. Бечер
️️️️
С. Кордова
67'
Замена
L. Martins
️️️️
Р. Рапозо
Замена
Б. Камунго
️️️️
А. Веласко
66'
ГОЛ! 2:1!
Х. Феррейра
Пас отдал
Ц. Нцабеленг
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Феррейра
Пас отдал
Ж. Обриан
37'
35'
Желтая карточка
М. Лаборда
23'
ГОЛ! 0:1!
П. Вите
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
19
Факундо Киньон
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
27
Герберт Эндели
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Пас
91
Тафари
15
Мартинес
3
Фарфан
99
Твумаси
6
Серрильо
34
Нцабеленг
20
Веласко
77
Обриан
27
Феррейра
19
Киньон
3-1-2-2-2
1
91
Браун
4
Веселинович
2
Лаборда
20
Кубас
18
Шепф
45
Вите
21
Рапозо
24
Грессель
24
Уайт
16
Кордова
34
Нцабеленг
25
Ибеага
25
Ибеага
34
Нцабеленг
27
Феррейра
29
Джанкуа
29
Джанкуа
27
Феррейра
20
Веласко
77
Камунго
77
Камунго
20
Веласко
21
Рапозо
14
14
21
Рапозо
4
Веселинович
25
Кайседо
25
Кайседо
4
Веселинович
16
Кордова
11
Бечер
11
Бечер
16
Кордова
Остались в запасе
Даллас
Ванкувер Уайткепс
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
9
Хосе Мулато
ЦФ
27
Герберт Эндели
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
24
Амет Корча
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
9
Хосе Мулато
ЦФ
27
Герберт Эндели
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Даллас - Ванкувер Уайткепс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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