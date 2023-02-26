Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Миннесота Юнайтед
Даллас - Миннесота Юнайтед: обзор матча 26 февраля 2023
Даллас
26.02.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 1 тур
0 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
48'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Миннесота Юнайтед
Замена
Х. Мулато
️️️️
П. Помыкал
82'
71'
Замена
J. Rosales
️️️️
Ф. Фрагапане
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Ф. Киньон
67'
Замена
Ж. Жезус
️️️️
Э. Твумаси
67'
63'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
П. Помыкал
62'
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Гарсия
Пас отдал
Ф. Фрагапане
24'
Желтая карточка
В. Трапп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
99
Эма Твумаси
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
17
Робин Лод
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
9
Хосе Мулато
ЦФ
15
Isaiah Parker
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Миннесота Юнайтед
30
Joseph Rosales
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
3-2-2-3
26
Пас
25
Ибеага
15
Мартинес
3
Фарфан
8
Ллетгет
19
Помыкал
20
Веласко
17
Арриола
27
Феррейра
19
Киньон
99
Твумаси
3-1-2-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
3
92
16
Арриага
17
Лод
20
Трапп
21
Хлонгване
8
Гарсия
7
Фрагапане
99
Твумаси
2
Жезус
2
Жезус
99
Твумаси
19
Киньон
6
Серрильо
6
Серрильо
19
Киньон
19
Помыкал
9
Мулато
9
Мулато
19
Помыкал
7
Фрагапане
30
30
7
Фрагапане
8
Гарсия
31
Дотсон
31
Дотсон
8
Гарсия
Остались в запасе
Даллас
Миннесота Юнайтед
1
Джимми Маурер
ВР
15
Isaiah Parker
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
15
Isaiah Parker
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Остались в запасе
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Даллас - Миннесота Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Тойота
Новости команд
Все
Даллас
Миннесота Юнайтед
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+