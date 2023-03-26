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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Даллас
Лос-Анджелес - Даллас: обзор матча 26 марта 2023
Лос-Анджелес
26.03.2023, воскресенье, 06:30
США. МЛС, 7 тур
2 : 1
Завершен
Даллас
2'
Т. Тильман
84'
Д. Буанга
73'
Н. Тафари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Даллас
ГОЛ! 2:1!
Д. Буанга
84'
Пенальти не реализован!
К. Вела
79'
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Тафари
70'
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Веласко
70'
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
Ф. Киньон
Желтая карточка
Р. Холлингшид
69'
Замена
А. Лонг
️️️️
Х. Мурильо
65'
Замена
Д. Буанга
️️️️
С. Биук
65'
63'
Желтая карточка
Э. Серрильо
53'
Желтая карточка
С. Ибеага
43'
Желтая карточка
Ф. Киньон
40'
Желтая карточка
А. Веласко
40'
Замена
Ж. Жезус
️️️️
Ж. Обриан
Желтая карточка
Х. Мурильо
37'
34'
Красная карточка
Э. Твумаси
ГОЛ! 1:0!
Т. Тильман
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
29
Джулиан Гейнс
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
22
Натан Ордас
ЦФ
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
9
Хесус Хименес
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
3-1-2-4
77
МакКартни
3
Мурильо
14
Кьеллини
3
Акоста
6
Санчес
24
Холлингшид
11
Тильман
90
Опоку
79
Биук
10
Вела
14
Паленсия
2-1-2-5
26
Пас
25
Ибеага
3
Фарфан
6
Серрильо
17
Арриола
20
Веласко
27
Феррейра
77
Обриан
19
Киньон
91
Тафари
99
Твумаси
3
Мурильо
33
Лонг
33
Лонг
3
Мурильо
79
Биук
99
Буанга
99
Буанга
79
Биук
77
Обриан
2
Жезус
2
Жезус
77
Обриан
19
Киньон
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
19
Киньон
20
Веласко
9
Хименес
9
Хименес
20
Веласко
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Даллас
17
Элдин Якупович
ВР
29
Джулиан Гейнс
ЦЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
1
Джимми Маурер
ВР
19
Пакстон Помыкал
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
29
Джулиан Гейнс
ЦЗ
22
Натан Ордас
ЦФ
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
19
Пакстон Помыкал
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Лос-Анджелес - Даллас
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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