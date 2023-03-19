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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Канзаc Сити
Даллас - Канзаc Сити: обзор матча 19 марта 2023
Даллас
19.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 6 тур
2 : 1
Завершен
Канзаc Сити
55'
А. Веласко
84'
Х. Феррейра
11'
Д. Шаллой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Канзаc Сити
Замена
С. Ибеага
️️️️
П. Арриола
90'
+3
Замена
Ф. Киньон
️️️️
А. Веласко
90'
+2
85'
Замена
М. Ционис
️️️️
K. Shelton
85'
Замена
K. Pierre
️️️️
Б. Свит
ГОЛ! 2:1!
Х. Феррейра
84'
Замена
Х. Хименес
️️️️
С. Ллетгет
82'
Замена
Ж. Жезус
️️️️
Э. Твумаси
82'
78'
Желтая карточка
Р. Володер
Желтая карточка
Э. Твумаси
76'
75'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Э. Томми
67'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
62'
Пенальти не реализован!
Э. Томми
Желтая карточка
М. Пас
61'
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
П. Помыкал
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Веласко
Пас отдал
С. Ллетгет
55'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шаллой
Пас отдал
G. Zusi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
22
William Agada
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
2-1-2-2-3
26
Пас
15
Мартинес
3
Фарфан
6
Серрильо
19
Помыкал
8
Ллетгет
20
Веласко
17
Арриола
91
Тафари
99
Твумаси
27
Феррейра
3-4-4
8
6
Володер
3
Фонтас
44
Свит
15
Эспиноза
54
27
Томми
20
Шаллой
11
1
22
17
Арриола
25
Ибеага
25
Ибеага
17
Арриола
99
Твумаси
2
Жезус
2
Жезус
99
Твумаси
19
Помыкал
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
19
Помыкал
20
Веласко
19
Киньон
19
Киньон
20
Веласко
8
Ллетгет
9
Хименес
9
Хименес
8
Ллетгет
44
Свит
2
2
44
Свит
27
Томми
22
Радойя
22
Радойя
27
Томми
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
11
10
Ционис
10
Ционис
11
Остались в запасе
Даллас
Канзаc Сити
1
Джимми Маурер
ВР
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
22
Kendall Mcintosh
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Даллас - Канзаc Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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