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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Даллас
Интер Майами - Даллас: обзор матча 09 апреля 2023
Интер Майами
09.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 9 тур
0 : 1
Завершен
Даллас
27'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Даллас
90'
+13
Желтая карточка
Ж. Обриан
Желтая карточка
К. Жан
90'
+5
Замена
Х. Невилл
️️️️
Д. Йедлин
90'
+2
76'
Желтая карточка
А. Веласко
75'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Ж. Жезус
71'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
Х. Феррейра
71'
Замена
С. Ибеага
️️️️
П. Помыкал
71'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
П. Арриола
Замена
А. Ласситер
️️️️
Р. Тэйлор
70'
Замена
Ш. Борджелин
️️️️
Д. Мартинес
70'
58'
Замена
С. Ллетгет
️️️️
Х. Хименес
Замена
К. Жан
️️️️
Н. Стефанелли
58'
Замена
Р. Писарро
️️️️
Л. Кампана
58'
35'
Желтая карточка
П. Помыкал
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Феррейра
Пас отдал
Х. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Пакстон Помыкал
АП
17
Пол Арриола
ПВ
9
Хесус Хименес
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
4-3-4
97
МакВей
21
Негри
2
Йедлин
27
Кривцов
7
Дюк
10
Мота
21
Тэйлор
12
Каллендер
34
Стефанелли
9
Кампана
77
Мартинес
4-3-3
26
Пас
91
Тафари
3
Фарфан
15
Мартинес
2
Жезус
17
Арриола
19
Помыкал
20
Веласко
19
Киньон
27
Феррейра
9
Хименес
2
Йедлин
20
Невилл
20
Невилл
2
Йедлин
77
Мартинес
49
Борджелин
49
Борджелин
77
Мартинес
9
Кампана
7
Писарро
7
Писарро
9
Кампана
34
Стефанелли
10
Жан
10
Жан
34
Стефанелли
21
Тэйлор
7
Ласситер
7
Ласситер
21
Тэйлор
19
Помыкал
25
Ибеага
25
Ибеага
19
Помыкал
2
Жезус
99
Твумаси
99
Твумаси
2
Жезус
17
Арриола
6
Серрильо
6
Серрильо
17
Арриола
9
Хименес
8
Ллетгет
8
Ллетгет
9
Хименес
27
Феррейра
77
Обриан
77
Обриан
27
Феррейра
Остались в запасе
Интер Майами
Даллас
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
1
Джимми Маурер
ВР
34
Цики Нцабеленг
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
34
Цики Нцабеленг
ЦП
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Интер Майами - Даллас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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