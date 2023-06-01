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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Даллас
Канзаc Сити - Даллас: обзор матча 01 июня 2023
Канзаc Сити
01.06.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 22 тур
2 : 1
Завершен
Даллас
41'
Г. Кинда
60'
Д. Шаллой
90+1'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Даллас
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Х. Феррейра
Пас отдал
Ф. Киньон
83'
Замена
Г. Эндели
️️️️
Ж. Обриан
83'
Замена
Б. Камунго
️️️️
А. Веласко
71'
Замена
Х. Мулато
️️️️
Х. Хименес
Замена
K. Shelton
️️️️
G. Zusi
71'
Замена
Т. Лайбольд
️️️️
L. Ndenbe
64'
Замена
R. Walter
️️️️
Г. Кинда
63'
Замена
Р. Кастельянос
️️️️
Д. Росеро
63'
ГОЛ! 2:0!
Д. Шаллой
Пас отдал
Г. Кинда
60'
55'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Н. Норрис
Замена
G. Zusi
️️️️
Д. Дэвис
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кинда
Пас отдал
Д. Шаллой
41'
Желтая карточка
L. Ndenbe
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
6
Гади Кинда
АП
10
Маринос Ционис
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
77
Жадер Обриан
ПВ
9
Хесус Хименес
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
8
Graham Zusi
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
27
Герберт Эндели
ЦФ
3-2-1-4
22
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
27
Томми
8
Дэвис
6
Кинда
10
Ционис
22
9
Пулидо
20
Шаллой
4-1-2-2
1
Маурер
91
Тафари
3
Фарфан
32
Норрис
25
Ибеага
6
Серрильо
77
Обриан
20
Веласко
27
Феррейра
9
Хименес
8
Дэвис
8
8
8
Дэвис
6
Кинда
54
54
6
Кинда
11
11
22
14
Лайбольд
14
Лайбольд
22
3
Росеро
19
Кастельянос
19
Кастельянос
3
Росеро
32
Норрис
19
Киньон
19
Киньон
32
Норрис
20
Веласко
77
Камунго
77
Камунго
20
Веласко
9
Хименес
9
Мулато
9
Мулато
9
Хименес
77
Обриан
27
Эндели
27
Эндели
77
Обриан
Остались в запасе
Канзаc Сити
Даллас
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
26
Мартен Пас
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Пас
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Канзаc Сити - Даллас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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