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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 05 марта 2023
Даллас
05.03.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 3 тур
3 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
45+2'
А. Веласко
56'
Х. Феррейра
64'
Х. Феррейра
35'
Д. Йовелич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
Ж. Жезус
90'
+7
Желтая карточка
Ж. Обриан
90'
+1
Замена
Ж. Жезус
️️️️
М. Фарфан
86'
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
П. Арриола
86'
Замена
С. Ибеага
️️️️
П. Помыкал
80'
77'
Замена
Э. Савалета
️️️️
К. Мавинга
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Э. Серрильо
76'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
А. Веласко
76'
Желтая карточка
А. Веласко
72'
71'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Р. Эдвардс
66'
Замена
Д. Агирре
️️️️
М. Родригес
66'
Замена
Д. Нил
️️️️
К. Лирдам
ГОЛ! 3:1!
Х. Феррейра
64'
58'
Желтая карточка
К. Лирдам
ГОЛ! 2:1!
Х. Феррейра
56'
Желтая карточка
Э. Серрильо
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Веласко
Пас отдал
П. Арриола
45'
+2
41'
Желтая карточка
М. Дельгадо
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Йовелич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
8
Мемо Родригес
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
2
Джален Нил
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
2-1-2-2-3
26
Пас
15
Мартинес
3
Фарфан
6
Серрильо
8
Ллетгет
19
Помыкал
20
Веласко
17
Арриола
99
Твумаси
91
Тафари
27
Феррейра
3-3-1-3
31
Бонд
18
Лирдам
4
Касерес
17
Мавинга
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
44
Эдвардс
9
Йовелич
10
Альварес
8
Родригес
3
Фарфан
2
Жезус
2
Жезус
3
Фарфан
19
Помыкал
25
Ибеага
25
Ибеага
19
Помыкал
17
Арриола
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
17
Арриола
20
Веласко
77
Обриан
77
Обриан
20
Веласко
6
Серрильо
19
Киньон
19
Киньон
6
Серрильо
18
Лирдам
2
Нил
2
Нил
18
Лирдам
44
Эдвардс
19
Бойд
19
Бойд
44
Эдвардс
8
Родригес
23
Агирре
23
Агирре
8
Родригес
17
Мавинга
15
Савалета
15
Савалета
17
Мавинга
Остались в запасе
Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
33
Джонатан Клинсман
ВР
16
Ориоль Росель
ЦП
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
9
Хосе Мулато
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
16
Ориоль Росель
ЦП
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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